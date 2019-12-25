Принадлежащий Telegram домен t.me исчез из пространства DNS

В СМИ сообщили о проблемах с блокировкой онлайн-ресурса на уровне реестра и регистратора.

На российской территории домен t.me полностью удален из пространства доменных имен — зоны DNS — администрацией реестра доменов .me. Соответствующие данные поступили от сервиса по поиску доменных имен Whois, с которым ранее ознакомилось журналисты информационного агентства "РИА Новости". Корреспондент СМИ столкнулся с тем, что короткие ссылки t.me перестали открываться в обычных браузерах. Согласно сведениям от онлайн-сервиса Whois, информация о домене в последний раз была обновлена 13 июля. Текущий статус — домен полностью заблокирован на уровне регистратора и реестра. Дополнительно портал уведомил пользователей о том, что одним из статусов домена t.me является serverHold. Согласно документации ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), он устанавливается оператором реестра домена и означает то, что домен исключен из DNS.

Авторы Telegram-канала TelegramInfo указали подписчикам, что внутри мобильных и десктопных клиентов мессенджера клики по ссылкам обрабатываются корректным образом, а все переходы работают без проблем. В качестве временной альтернативы для размещения на внешних ресурсах ссылок из мессенджера эксперты рекомендуют использовать ссылки telegram.me.

МВД показало, как выглядит созданный мошенниками сайт Роскомнадзора.

Фото: Telegram / РИА Новости