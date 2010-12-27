Комитет по природопользованию подал в суд на компанию, управляющую "Пулково"

ООО "Воздушные ворота Северной столицы" обвиняют в загрязнении реки Новая.

Комитет по природопользованию Петербурга подал в суд на ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Компанию, управляющую аэропортом "Пулково" обвиняют в загрязнении воды в реке Новая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы писали, что жители Кировского района, в котором протекает река Новая, жалуются на неприятный запах, исходящий от воды. Росприроднадзор провел экспертизу и выяснил, что причина зловоний кроется в стоках с выключениями этиленгликоля из аэропорта "Пулково". Оказалось, что сточные воды, образовавшиеся после обработки взлетно-посадочных полос и корпусов самолетов, выливаются в реку.

По результатам проверки представители Росприроднадзора возбудили дело об административном правонарушении в отношении управляющей компании. Свой иск выдвинул и комитет по природопользованию.

Фото: Piter.tv