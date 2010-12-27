Причинами зловонных ароматов могут быть процессы гниения в коллекторе или сточные воды из аэропорта "Пулково".

Журналисты выяснили, почему воняют реки в Петербурге. По одной из версий, причиной зловонных ароматов могут быть процессы гниения в коллекторе — широкой трубе для отвода вод. По другой — сточные воды, которые попадают в реки из аэропорта "Пулково". Об этом в среду, 11 апреля, сообщает "Мойка 78".

Особенно остро проблему с запахом в Петербурге ощущают жители Кировского района, в котором протекает река "Новая". Анастасия Пирогова, проживающая в одном из домов района, говорит, что зловонные ароматы появились уже давно. Однако по-настоящему невыносимыми они стали этой весной.

Бывают такие дни, когда ты идешь и не можешь не прикрыться шарфом, потому что дышать невозможно. Настолько сильно пахнет метаном. Анастасия Пирогова

По словам Росприроднадзора, виноват в зловониях аэропорт "Пулково", которому разрешено легально сливать в реку "Новую" сточные воды.

В декабре прошлого года инспекторы взяли пробы воды на выпуске ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". В них обнаружили повышенный уровень ряда загрязняющих веществ, том числе этиленгликоля, входящего в состав жидкостей для обработки самолетов от обледенения. В отношении ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" возбуждено дело. Расследование пока не завершилось.

Кроме того, специалисты Росприроднадзора полагают, что причиной запаха могут быть процессы гниения в коллекторе — широкой трубе для отвода вод.

Жители жалуются на запах сероводорода. Это может быть связано с процессами гниения в коллекторе, которые происходят из-за отсутствия кислорода. Имеет смысл просто провести чистку в коллекторах и почистить донные отложения, чтобы не было процессов брожения. Сообщили в Росприроднадзоре

В свою очередь Комитет по природопользованию позицию Росприроднадзора не разделяет. Заместитель председателя комитета Александр Кучаев заявил, что на обслуживание коллектора ежегодно выделяются деньги. Его регулярно чистят, поэтому процессов гниения в нем не должно быть. Кучаев считает, что виноват в запахах все-таки аэропорт "Пулково".

Скорее всего, неприятный запах имеет другую природу. Я сам был в том месте, откуда идет сброс с территории аэропорта "Пулково" через канал Новый в реку Новую. Очень характерный запах — химический. Это не запах органики. Александр Кучаев.

В настоящее время представители Комитета по природопользованию взяли пробы воды из "Новой". Результаты пока есть не по всем элементам, однако в реке уже обнаружили повышенное содержание ацетона, бутилового спирта, этанола, изопропилового спирта и нефтепродуктов.

В Комитете сообщают, что если докажут вину ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", то исследовать реку на предмет отложений не имеет смысла, пока сброс не прекратиться.

Отметим, что в начале апреля поступили жалобы от людей, проживающих недалеко от реки Красненькая. Жители сообщили о неприятном запахе и странном зеленом цвете воды. Инспекторы комитета по природопользованию и Росприроднадзора никаких аномалий и отклонений не зафиксировали. Они считают, что избавиться от зловоний могут сами люди, если очистят воду от мусора.

Если русло реки достаточно загрязненное, его нужно чистить для того, чтобы процессов брожения не было. Река сама уже не может очиститься, и нужно вмешательство человека. Предположили в Росприроднадзоре

Фото: "Мойка 78"