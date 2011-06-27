С 4 июля в стране проходят протесты фермеров из-за решения властей ограничить применение нитратов.

Протестующие в Нидерландах фермеры направили против полиции танк "Шерман" времен Второй мировой войны. Об этом сообщает "Военное дело".

С 4 июля в Нидерландах проходят протесты фермеров из-за решения властей ограничить применение нитратов в аграрном хозяйстве с целью избежать экологической катастрофы. Они блокируют автострады, аэропорты и торговые центры с помощью тракторов, грузовиков и другой техники.

Также фермеры используют в протестах танк "Шерман" с 76,2-мм пушкой, который выпускали в последние годы Второй мировой войны. Сообщается, что некоторые из оставшихся моделей могли попасть в частную коллекцию.

Ранее мы сообщали, что в Ливии протестующие подожгли здание парламента.

Видео: YouTube / TexasSurplusPro