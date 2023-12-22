С 1 апреля Летний и Михайловский сады закроют на просушку

В связи с этим жителей и гостей Северной столицы пригласили прогуляться по двум знаменитым зелёным зонам уже сейчас.

Через неделю, 1 апреля, Летний и Михайловский сады Петербурга будут закрыты на месяц для проведения хозяйственных и технических работ. Об этом сообщается в Telegram-канале "Сады Русского музея".

В связи с этим жителей и гостей Северной столицы пригласили прогуляться по двум знаменитым зелёным зонам уже сейчас. Чтобы прогулка стала не только приятной, но и познавательной, горожанам напомнили о маршруте "Живые свидетели истории", который доступен на официальном сайте садов Русского музея.

Маршрут включает интересные старинные деревья, рассказывает о их особенностях и истории. Для этого вам нужно всего лишь отсканировать QR-код с любой из 16 информационных табличек, размещенных в саду, или перейти по прямой ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут начать штрафовать водителей за парковку на эксплуатационной разметке.

Фото: Вконтакте / Летний сад