С петербургского поставщика взыскали два миллиона рублей за 18 тонн просроченной сгущенки

Компания обманула московскую фирму-покупателя.

С петербургского поставщика взыскали более 2 миллионов рублей за поставку просроченной сгущенки в московскую фирму. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, компания поставила 18,6 тонн некачественного продукта.

Еще в ноябре 2019 года ООО "Виталина" и ООО "ММК" заключили договор на поставку сгущенного молока. Московская сторона перевела партнеру 100% предоплату на расчетный счет, а петербургская компания направила товар напрямую на склад фирмы-покупателя в Чувашской республике. Там выяснилось, что на момент поставки срок годности сгущенки уже два месяца как истек. Московская фирма сообщила об этом поставщику, но тот так и не вернул деньги, и компания обратилась в суд.

Задолженность по договору, убытки и проценты списали с расчетных счетов нечестной организации.

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