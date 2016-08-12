В Петербурге на 1,35 км продлят проспект Ветеранов

Участок введут в эксплуатацию в 2022 году.

Проспект Ветеранов в Петербурге продлят от проспекта Буденного до Красносельского шоссе на 1,35 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Как сообщалось ранее, строительство участка намерены осуществить в один этап. Сам участок введут в эксплуатацию в следующем году. В предыдущий раз проспект Ветеранов удлиняли в 2020 году. Тогда был завершен участок от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Также Смольный утвердил продление на 143 метра участка Зотовского проспекта в Красногвардейском районе. Строительство участка позволит обеспечить транспортную доступность пожарного депо, которое запланировано построить на территории предприятия "Ручьи".

Главное фото: Piter.TV