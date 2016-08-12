В Петербурге на 1,35 км продлят проспект Ветеранов

Проспект Ветеранов в Петербурге продлят от проспекта Буденного до Красносельского шоссе на 1,35 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга
Как сообщалось ранее, строительство участка намерены осуществить в один этап. Сам участок введут в эксплуатацию в следующем году. В предыдущий раз проспект Ветеранов удлиняли в 2020 году. Тогда был завершен участок от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.
Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга
Также Смольный утвердил продление на 143 метра участка Зотовского проспекта в Красногвардейском районе. Строительство участка позволит обеспечить транспортную доступность пожарного депо, которое запланировано построить на территории предприятия "Ручьи".
Главное фото: Piter.TV
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