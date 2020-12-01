Проспект Обуховской обороны закроют для трамваев на всю рабочую неделю

Так, трамвай №7 теперь будет следовать от проспекта Солидарности до седьмого парка. Маршрут № 65 продлили по проспекту Обуховской Обороны до завода имени Ломоносова.

В воскресенье, 25 июля, стало известно, что участок проспекта Обуховской обороны в понедельник, 26 июля, закроют для трамваев: от эстакады Володарского моста до Фарфоровской улицы. Об этом сообщили на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Изменения в маршруте транспорта связаны с ремонтом дороги в зоне трамвайных путей. Работы будут длиться до 30 июля включительно.

Так, трамвай №7 теперь будет следовать от проспекта Солидарности до седьмого парка. Маршрут № 65 продлили по проспекту Обуховской Обороны до завода имени Ломоносова. Трамвай № 24 временно работать не будет.

Ранее мы информировали, что петербуржцев предупредили об ограничениях движения на пяти улицах.

Фото: Piter.tv