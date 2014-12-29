Петербуржцев предупредили об ограничениях движения на пяти улицах

Ограничения связаны с ремонтными работами.

В Петербурге с 24 июля начнутся ремонтные работы по замене дорожного покрытия и тротуаров. Специалисты также заменят бордюры и восстановят элементы благоустройства. В список вошли четыре городских объекта: улица Александра Матросова в Павловске, 4-5-я линии Васильевского острова, улица Куйбышева, Пискаревский и проспект. На Тихорецком проспекте работники уже ведут работы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Так, ремонтные работы на улице Александра Матросова завершатся в середине сентября этого года. Движение транспортных средств будет перекрыто:

с 11 по 14 августа (с 8:00 до 12:00), с 15 по 16 августа и с 21 по 22 августа на Полевой улице у улицы Александра Матросова;

11 августа (с 12:00 до 16:00), 13 августа (с 12:00 до 16:00) и с 17 по 18 августа на Первомайской и Горной улице у улицы Александра Матросова.

Работы на 4-5-я линии Васильевского острова планируют завершить в начале сентября этого года. Так, с 11 по 12 августа движение транспорта будет перекрыто на Академическом и Бугском переулках у 4-5-й линии Васильевского острова.

Ремонтные работы на улице Куйбышева завершатся в начале октября этого года. Специалисты предупреждают о перекрытии движения:

11 сентября на Троицкой площади и Мичуринской улице у улицы Куйбышева;

12 сентября на улице Чапаева и Мичуринской улице у улицы Куйбышева.

Работы на Пискаревском проспекте будут проводить в два этапа. Первый этап работ планируется провести от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода (завершится в середине сентября) и от Пискаревского путепровода до Муринской дороги (завершится в середине октября). Движение в рамках первого этапа перекроется:

с 22:00 13 августа до 05:30 16 августа на Пискаревском проспекте от Свердловской набережной до Полюстровского проспекта, включая перекрестки с улицей Жукова и шоссе Революции;

с 18 по 20 августа на боковых проездах Пискаревского проспекта от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов;

с 21 по 23 августа на Пискаревском проспекте от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов, включая перекрестки;

с 25 по 26 августа на боковом проезде Пискаревского проспекта от Ключевой улицы до проспекта Металлистов, включая перекресток с Ключевой улицей;

с 28 по 29 августа на Пискаревском проспекте от улицы Маршала Тухачевского до проспекта Маршала Блюхера, включая перекрестки с улицей Маршала Тухачевского и проспектом Маршала Блюхера;

1 сентября, 4 сентября, с 5 сентября по 6 сентября (до 05:30) на Пискаревском проспекте от улицы Маршала Блюхера до проспекта Мечникова;

с 11 сентября по 12 сентября (до 05:00) на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова;

с 13 по 15 сентября на боковом проезде Пискаревского проспекта от улицы Куракина до Репнинской улицы.

Работы на Тихорецком проспекте завершат в середине августа. Движение будет перекрыто:

с 13 по 15 августа на улице Вернадского и Зеленой улице у Тихорецкого проспекта;

с 14 по 15 августа на проспекте Науки у Тихорецкого проспекта.

С подробной схемой объезда транспортных средств можно ознакомиться на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ранее ГАТИ рассказала петербуржцам об ограничении движения с субботы.

Фото: Piter.tv