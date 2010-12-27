Проспект Ленина в Красном Селе обзавелся светофором

Он обезопасил не регулируемый ранее пешеходный переход.

На проспекте Ленина, 92 в Красном Селе установили светофор, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфрастуктуры Петербурга. Ранее здесь был нерегулируемый пешеходный переход, на который многократно жаловались местные жители.

Новый светофорный объект с вызывным устройством сделает переход по проезжей части проспекта безопаснее.

До конца 2019 года дирекция по организации дорожного движения установит и подключит еще 33 светофорных объекта. Среди особо нуждающихся в светофорах адресов улица Кржижановского, 3 и Морская набережная, 15-17.

Ранее Piter.tv писал о возможном подорожании проезда в петербургском общественном транспорте.

Фото: Piter.tv