В Петербурге проезд в общественном транспорте может подорожать на 5 рублей

Речь идет о разовом проезде.

Во вторник. 1 октября, стало известно о том, что власти Петербурга увеличат тарифы на разовый проезд в общественном транспорте в 2020 году. Сообщает глава комитета финансов Алексей Корабельников.

По словам Корабельникова, Смольный еще не принял окончательного решения по тарифам на проезд. Однако, уже сейчас понятно, что разовый проезд должен подорожать. Эксперты предполагают, что стоимость проезда увеличится на 5 рублей. Глава комитета финансов отметил, что "жетоны и талоны покупают в основном туристы и субсидировать их из бюджета нет оснований".

Напомним, что в Северной столице ГУ "Организатор перевозок" разрабатывает новый проездной, который поможет совершать две поездки оп цене одной. Окончательное решение за Властями города на Неве. Разработка может появиться летом 2020 года. Примерная стоимость поездки обозначена в 40 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга увеличили расходы на уборку города на 1,7 миллиарда рублей.

Фото:Piter.TV