На проспекте Культуры установят 400 новых светильников в рамках реконструкции

На данный момент работы выполнили на 65%.

На участке проспекта Культуры от Северного проспекта до развязки с КАД продолжается реконструкция дорожного освещения: на данный момент выполнено 65% работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Специалисты почти закончили прокладку сетей уличного освещения и установили новые опоры для светильников. Всего планируется установить 400 новых светодиодных фонарей, их мощность составит от 140 до 200 Вт.

Мероприятия направлены на устранение недостатков работы устаревших сетей в Калининском и Выборгском районах Северной столицы. Большая часть новых систем проложена в земле для улучшения эстетического облика проспекта Культуры. Кроме того, дополнительно фонари установят на участке от Актерского проезда до проспекта Просвещения, который раньше был не освещен.

Ленсвет приступил к работам в марте, завершение планируется к осени 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что проезд на перекрёстке Суворовского и Тульской ограничат с 13 июля.

Фото: Piter.TV