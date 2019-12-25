Проезд на перекрёстке Суворовского и Тульской ограничат с 13 июля

На участке начнут ремонтировать светофор.

Со среды, 13 июля, движение транспорта на перекрёстке между Суворовским проспектом и Тульской улицей временно ограничат из-за ремонта светофора. О работах в Центральном районе рассказала пресс-служба административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Реконструкция светофора будет длиться больше месяца и завершится только 21 августа, добавили в службе.

Уточняется, что на время работ будет обеспечен безопасный проход участка для пешеходов.

Ранее мы сообщили о том, что с 14 июля изменяется режим работы вестибюля станции метро "Улица Дыбенко".

Фото: Piter.TV