Проезд на перекрёстке Суворовского и Тульской ограничат с 13 июля

Со среды, 13 июля, движение транспорта на перекрёстке между Суворовским проспектом и Тульской улицей временно ограничат из-за ремонта светофора. О работах в Центральном районе рассказала пресс-служба административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.
Реконструкция светофора будет длиться больше месяца и завершится только 21 августа, добавили в службе.
Уточняется, что на время работ будет обеспечен безопасный проход участка для пешеходов.
Ранее мы сообщили о том, что с 14 июля изменяется режим работы вестибюля станции метро "Улица Дыбенко".
Фото: Piter.TV
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