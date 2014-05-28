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С 14 июля изменяется режим работы вестибюля станции метро "Улица Дыбенко"
Сегодня, 13:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 14 июля изменяется режим работы вестибюля станции метро "Улица Дыбенко"

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Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы вестибюля станции "Улица Дыбенко". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена. 

С 14 июля по 31 августа по рабочим дням с 07:40 до 09:00 возможно ограничение работы наземного вестибюля станции на вход. С 01 по 16 сентября по рабочим дням с 07:40 до 09:00 часов вход в вестибюль ограничен.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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