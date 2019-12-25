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На проспекте Космонавтов установили более 400 светодиодных новых светильников
Сегодня, 13:07
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Космонавтов установили более 400 светодиодных новых светильников

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Речь идет об участке от Бассейной улицы до Ковжинского переулка.

В Московском районе проспект Космонавтов (участок от Бассейной улицы до Ковжинского переулка) получил новое современное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

Специалисты "Ленсвет" установили более 400 светодиодных светильников, тем самым гораздо заметнее стали знаки, указатели, пешеходные переходы и дорожная разметка.

Также в этом году в Московском районе новое освещение получили кварталы в границах Варшавской улицы, Ленинского проспекта, Новоизмайловского проспекта, Бассейной улицы, Московского проспекта, улиц Решетникова, Севастьянова и Благодатной. Кроме того, ранее специалисты завершили реконструкцию освещения на Пулковской улице, в Смоленском сквере.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: освещение, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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