  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проспект Авиаконструкторов продлят до реки Каменки в Петербурге
Сегодня, 19:21
150
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Проспект Авиаконструкторов продлят до реки Каменки в Петербурге

0 0

В Красногвардейском районе сделают два пешеходных перехода у метро "Ладожская".

Губернатор Петербурга Александр Беглов 5 сентября на совещании с членами правительства утвердил список планировки территории, который также затрагивает развитие дорожной сети города. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

В Красногвардейском районе сделают два пешеходных перехода у метро "Ладожская". Также продлят проспект Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до реки Каменка. Будущую четырех полосную магистраль продлят на четыре километра. Работы планируют завершить в 2024 году. 

В Красносельском районе появятся новые дорожные решения: этот район предложили переименовать в Свалочный. 

Ранее журналистка Ника Стрижак призвала петербургских чиновников и организаторов забегов подумать о водителях и пробках в городе.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дороги, ладожская, пешеходы, продлят
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии