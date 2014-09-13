Проспект Авиаконструкторов продлят до реки Каменки в Петербурге

В Красногвардейском районе сделают два пешеходных перехода у метро "Ладожская".

Губернатор Петербурга Александр Беглов 5 сентября на совещании с членами правительства утвердил список планировки территории, который также затрагивает развитие дорожной сети города. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В Красногвардейском районе сделают два пешеходных перехода у метро "Ладожская". Также продлят проспект Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до реки Каменка. Будущую четырех полосную магистраль продлят на четыре километра. Работы планируют завершить в 2024 году.

В Красносельском районе появятся новые дорожные решения: этот район предложили переименовать в Свалочный.

Ранее журналистка Ника Стрижак призвала петербургских чиновников и организаторов забегов подумать о водителях и пробках в городе.

Фото: Piter.tv

