Елизавета Боярская объявила сбор денег на лечение актера "Убойной силы"

После травмы ему нужны дорогостоящие реабилитационные курсы.

Актриса Елизавета Боярская обратилась к подписчикам в Instagram с просьбой помочь своему коллеге, народному артисту Евгению Леонову-Гладышеву. Актёра помнят и любят по ролям Васи Векшина в фильме "Место встречи изменить нельзя", молодого Алексея Устюжанина в "Сибириаде". Наибольшую популярность ему принесла роль майора Шишкина в телесериале "Убойная сила".

Как рассказала Елизавета Боярская, из-за падения на улице Евгений Леонов-Гладышев получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой длительное расстройство здоровья и инвалидность. Он уже прошел несколько реабилитационных курсов, но впереди предстоит еще несколько курсов, которые стоят недешево.

Как оказалось, зрители, хорошо знакомые с работами актера, узнали о его проблеме только благодаря посту Елизаветы. Многие отметили, что уже отправили средства на указанный номер банковской карты.

Петербурженка борется за самый дорогой в мире препарат для смертельно больного сына.

Фото: Instagram / lizavetabo