Стала известна дата прощания со спортивным комментатором Эрнестом Серебренниковым

Журналиста проводят в последний путь 31 января.

Стала известна дата прощания с ленинградским-петербургским телекомментатором, журналистом, режиссером спортивных трансляций Эрнестом Серебренниковым. По информации пресс-службы комитета по физкультуре и спорту, траурная церемония состоится 31 января в 12.30 в крематории на Шафировском проспекте.

Эрнест Серебренников ушел из жизни 25 января на 85-м году жизни. Тележурналист умер "после непродолжительной болезни".

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга глубоко скорбит вместе с родными и близкими, многочисленными коллегами, учениками и друзьями Эрнеста Наумовича. Для всех нас его уход – большая потеря. комитет по физкультуре и спорту

Ранее мы сообщали, что Василий Лановой скончался.

Фото: пресс-служба комитета по физкультуре и спорту