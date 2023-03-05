Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым состоится в Софии

Память режиссёра почтят в четверг в 13:00 по мск.

Театр имени Ленсовета проинформировал о месте и времени церемонии прощания с известным режиссёром Юрием Бутусовым. Сообщается, что церемония пройдёт в четверг в 13:00 по мск в Софии.

Зрителям предлагается почтить память режиссёра, поставив свечу или обратившись к нему мысленно в указанное время. Театр подчёркивает, что временные рамки совпадают с московскими.

Напомним, Юрий Бутусов трагически погиб время отдыха в болгарском Созополе. Художественный руководитель театра имени Вахтангова утонул, находясь на море с женой и детьми. Ему было 63 года.

Фото: Государственный Академический Театр имени Евгения Вахтангова