Профессора СПбГУ Георгия Толстого похоронят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры

В Петербурге простятся с академиком РАН Георгием Толстым, учившим Путина и Медведева.

Гражданская панихида по профессору кафедры гражданского права Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Георгию Толстому состоится 13 ноября 2025 года в 11:00 в Актовом зале здания Двенадцати коллегий. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

В 12:00 в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла пройдет отпевание. После церемонии ученого похоронят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Георгий Толстой скончался на 99-м году жизни. С 1952 года он преподавал в СПбГУ и стал одним из самых уважаемых представителей российской юридической науки. Под его руководством учились многие будущие государственные деятели, в том числе Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин и Константин Чуйченко.

Толстой являлся академиком Российской академии наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Его труды по гражданскому праву считаются фундаментальными в российской юриспруденции.

Ранее мы сообщили о том, что умер основатель соц-арта и российский современный художник Эрик Булатов.

Фото: пресс-служба СПбГУ