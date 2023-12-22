Прощание с главой федерации карате Санкт-Петербурга состоится в воскресенье

Отпевание пройдет в 13:00.

Церемония прощания с президентом спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталием Коневым пройдет 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе стрелкового клуба "Невский".

Отпевание состоится в 13:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 2.

Ранее, девятого февраля, стало известно, что на территории полигона "Невский" в поселке Песочный нашли тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга. Неизвестный нанес ему огнестрельное ранение в голову. Виталия Конева обнаружили у мишеней. Он работал там тренером по стрельбе.

Полиция ведет расследование. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Недавно мы сообщили о том, как на Шлиссельбургском проспекте хозяин квартиры ударил по голове собутыльника кухонным топором.

Фото: Pxhere.