Прощание с главой федерации карате Санкт-Петербурга состоится в воскресенье

Церемония прощания с президентом спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталием Коневым пройдет 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе стрелкового клуба "Невский".
Отпевание состоится в 13:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 2.
Ранее, девятого февраля, стало известно, что на территории полигона "Невский" в поселке Песочный нашли тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга. Неизвестный нанес ему огнестрельное ранение в голову. Виталия Конева обнаружили у мишеней. Он работал там тренером по стрельбе.
Полиция ведет расследование. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Недавно мы сообщили о том, как на Шлиссельбургском проспекте хозяин квартиры ударил по голове собутыльника кухонным топором.
Фото: Pxhere.
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