Новый нападающий "Зенита" Джон Дуран консультировался с Вильмаром Барриосом

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран, перешедший в петербургский "Зенит", заявил, что на его решение повлиял разговор с соотечественником и партнером по команде Вильмаром Барриосом. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Футболист отметил, что причиной перехода стал спортивный вызов, перспектива игрового роста и желание клуба видеть его в своем составе. "Зенит" объявил о переходе 22-летнего Дурана из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды до конца сезона 8 февраля.

До этого нападающий выступал за турецкий "Фенербахче", сыграв 21 матч и забив 5 голов. В активе футболиста также игры за колумбийский "Энвигадо", американский "Чикаго Файр" и английскую "Астон Виллу". За сборную Колумбии Дуран провел 17 матчей, в которых забил три мяча.

Фото: ФК "Зенит"