Прощание с Мариной Рогальской в Петербурге состоится 1 мая

Гражданская панихида пройдёт в 13:00 в Среднем зале крематория, расположенного на Шафировском проспекте.

Гражданская панихида, посвящённая памяти Марины Рогальской, начальника отдела распространения печатной продукции, издательской и выставочной деятельности Комитета по печати и связям со средствами массовой информации, пройдёт 1 мая в 13:00 в Среднем зале крематория, расположенного на Шафировском проспекте.

Марина Рогальская скоропостижно ушла из жизни в минувший понедельник, 28 апреля. Более полутора десятков лет она посвятила службе на своём ответственном посту.

Коллеги вспоминают её как профессионала высокого класса, отличавшегося богатым опытом и глубокими знаниями. Марина внесла весомый вклад в организацию множества значимых проектов, среди которых — Международный петербургский книжный салон, литературно-культурные акции "Книжные аллеи" и просветительская программа "Моя первая библиотека". Её авторитет и признание основывались на уникальном таланте воплощать в жизнь самые амбициозные инициативы, ориентированные на широкую аудиторию.

Ранее мы сообщили о том, что умер скульптор, художник-монуметалист Зураб Церетели.

Фото: Комитет по печати Петербурга