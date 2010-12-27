Стали известны время и место прощания с Феликсом Кармазиновым

Церемония пройдет в Кронштадте.

Прощание с бывшим главой "Водоканала" Феликсом Кармазиновым состоится в субботу, 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Литургия начнется 15-го июня с 10:00 до 12:00 часов утра в Морском Никольском соборе в Кронштадте. Гражданская панихида по начнется в 12:00 в этот же день.

Феликса Карамзинова не стало 13 июня. В течение 30-ти лет он возглавлял ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В 2016-м году ушел в отставку и занялся координацией стратегических программ предприятия. Был почетным гражданином Петербурга и Кронштадта.

Фото: assembly.spb.ru