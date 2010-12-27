Умер бывший глава "Водоканала" Феликс Кармазинов

Он возглавлял компанию 30 лет.

В четверг, 13 июня, на 76-м году жизни не стало бывшего руководителя ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликса Кармазинова. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

В "Водоканале" сказали, что он скончался после продолжительной болезни.

Феликс Кармазинов руководил "Водоканалом" 30 лет. В 2016-м году он ушел в отставку и занялся координацией стратегических программ предприятия. Был почетным гражданином Петербурга и Кронштадта. В конце жизни стал советником на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: assembly.spb.ru