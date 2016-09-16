Прощание с сооснователем группы "Алиса" Андреем Шаталиным состоится в Сосновом Бору

Присутствовать на гражданской панихиде сможет любой желающий.

Прощание с музыкантом Андреем Шаталиным пройдёт в субботу, 18 ноября, в городе Сосновый Бор (Ленобласть). Информация об этом появилась на фан-странице группы "Алиса" ВКонтакте.

Напомним, что Шаталин создал группу "Алиса" вместе с Константином Кинчевым. Он играл на гитаре, клавишных инструментах, был аранжировщиком и автором песен, вышел из состава коллектива в 2023 году. О смерти Шаталина стало известно 13 ноября: ему было 63 года.

Гражданская панихида состоится в доме №33 по Комсомольской улице. Церемония будет длиться с 12:00 до 13:00. Присутствовать на ней сможет любой желающий.

Фото: ВКонтакте / Почитатели творчества Андрея "Шаттла" Шаталина