Прощай, яблоко: Huawei опередила Apple по продажам смартфонов

Китайская компания Huawei опередила Apple по продажам смартфонов в мире‍

Apple сдает позиции в мировом рейтинге самых популярных продавцов смартфонов. Если раньше "яблочников" опережали только корейцы из Samsung, то теперь Apple уступило вторую строчку китайскому бренду Huawei. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на рейтинг Counterpoint. В этом топе учитывался весьма простой и эффективный показатель: статистика продаж смартфонов бренда во всем мире. Оказалось, что за год Huawei стал на порядок лучше продаваться, а модели Apple, наоборот, "забуксовали". Причем Huawei стал обгонять "яблочников" еще в марте 2017 года, а к сентябрю только укрепил свое преимущества. Что касается Apple, то их смартфоны стали заметно хуже продаваться в июне 2017-го.

По мнению аналитиков, в будущем китайцы еще сильнее "оторвутся" от модного преследователя. В данный момент бренд почти не работает в США, Канаде и Индии. Если же смартфоны из Китая доберутся до здешних рынков, до Apple будет не по силам догнать конкурента в рейтингах продах.