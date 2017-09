Видео: британский телеведущий приуныл в эфире из-за оговорки

В Сети появилось видео эфирного ляпа в выпуске теленовостей канала SkyNews. Ведущий эфира сильно расстроился из-за собственной оговорки. Его реакцию заметили все.

Британский тележурналист Джон Крейг, работающий на престижном канале Sky News, насмешил весь Интернет. Об этом пишет "Петербургский дневник". Во время выпуска новостей в прямом эфире звездный персонаж повел себя довольно-таки странно. Сначала он оговорился во время читки текста с суфлера, а потом схватился за голову. Видимо, мужчину так огорчила его собственная оговорка. Реакция журналиста получилась настолько эмоциональной, что он несколько секунд изображал лицом грустные гримасы.

- Oh, my God! Oh, my God!, - несколько раз воскликнул опечаленный медийщик.

Сила эмоционального шока Джона Крейга была настолько велика, что он не смог продолжить выступление и договорить текст новости до конца. Это сделало эфирную ситуацию еще более неловкой.

Операторы и режиссеры эфира не успели перестроиться во время. Только через несколько мгновений камеры взяли крупный план соведущей Крэйга. Она с улыбкой на лице пообещала, что коллега скоро придет в себя и снова продолжит работу.

Видео: MARROWFAT, YouTube