Залежи цинка на дне кратера Гейла доказали обитаемость Марса в прошлом

Ученые нашли доказательства обитаемости Марса.

Западные ученые сделали еще один шаг в изучении древней истории Марса. По мнению объединенной группы исследователей из Канады и США, миллиарды лет назад на "красной планете" существовала жизнь. К такому выводу они пришли после изучения проб, взятых марсоходом "Куриосити" на дне кратера Гейла.

Кратер Гейла давно привлекал внимание исследователей. У них существовала теория, что миллиарды лет назад он был полностью покрыт водой. Работы марсохода подтвердили эту гипотезу. Он наткнулся на серьезные залежи уплотнений из цинка и германия. Обычно они остаются на месте крупных исторических водоемов. Например, на Земле залежи германия и цинка свидетельствуют о местах, пригодных для жизни микроорганизмов.

Содержание германия и цинка в кратере Гейла превышает норму в 10-100 раз. Исследователи решили продолжить изучение материалов из этой локации для поиска новых подтверждений обитаемости Марса.