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TretyakovaS
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Пользователи признали видео работающего iPhone 8 фейком

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В сеть проникло видео, на котором якобы запечатлен функционирующий iPhone 8.

В сеть попали кадры, на которых перед пользователями предстает якобы новый iPhone 8.

На видео пользователь демонстрирует, что смартфон является рабочим: он переходит от одной страницы к другой, а затем запускает одну из имеющихся на смартфоне программ.

Некоторые из пользователей назвали видео фейковым, ведь кадры были сняты в полной темноте, а также на кадрах видно лишь экран смартфона. Помимо этого, хорошо знакомые с продукцией Apple пользователи заявили, что в операционной системе гаджета совсем другие анимации перелистывания рабочих столов и запуска приложений.

Теги: айфон 8 , видео айфон 8 , новости науки , эпл
Категории: Мировые новости

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