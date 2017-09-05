Пользователи признали видео работающего iPhone 8 фейком

В сеть проникло видео, на котором якобы запечатлен функционирующий iPhone 8.

В сеть попали кадры, на которых перед пользователями предстает якобы новый iPhone 8.



На видео пользователь демонстрирует, что смартфон является рабочим: он переходит от одной страницы к другой, а затем запускает одну из имеющихся на смартфоне программ.



Некоторые из пользователей назвали видео фейковым, ведь кадры были сняты в полной темноте, а также на кадрах видно лишь экран смартфона. Помимо этого, хорошо знакомые с продукцией Apple пользователи заявили, что в операционной системе гаджета совсем другие анимации перелистывания рабочих столов и запуска приложений.