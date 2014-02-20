  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:46
109
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Московском проспекте прорвало трубу

0 0

Проезд в сторону Сенной площади осуществляется по рецессивному движению встречной полосы.

В среду, 22 ноября, на Московском проспекте у Сенной площади прорвало трубу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным пресс-службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в связи с аварией движение закрыли на участке Московского проспекта от Сенной площади до набережной реки Фонтанки. Проезд в сторону Сенной площади осуществляется по рецессивному движению встречной полосы.

 Последствия аварии устраняют коммунальщики. Тем временем машины встали в пробку на участке от улицы Ломоносова до Загородного проспекта.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове прорвало трубу с кипятком.

Видео:  ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: коммунальная авария, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии