На Московском проспекте прорвало трубу

Проезд в сторону Сенной площади осуществляется по рецессивному движению встречной полосы.

В среду, 22 ноября, на Московском проспекте у Сенной площади прорвало трубу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным пресс-службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в связи с аварией движение закрыли на участке Московского проспекта от Сенной площади до набережной реки Фонтанки. Проезд в сторону Сенной площади осуществляется по рецессивному движению встречной полосы.

Последствия аварии устраняют коммунальщики. Тем временем машины встали в пробку на участке от улицы Ломоносова до Загородного проспекта.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове прорвало трубу с кипятком.

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