На Васильевском острове прорвало трубу с кипятком

Судя по кадрам, улицу окутал пар, а на месте прорыва стоял автомобиль.

Вечером в четверг, 16 ноября, на 14-й и 15-й линиях Васильевского острова прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по кадрам, улицу окутал пар, а на месте прорыва стоял автомобиль. Сотрудники ДПС перекрывали на время проезд, на место происшествия прибыла карета скорой помощи.

Кроме того, по данным источника, работало АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Детали произошедшего выясняются.

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Видео, фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург