Специалисты ГУП "ТЭК СПб" устранили более 30 нарушений в охранных зонах теплосетей

В общей сложности с начала года было выявлено 46 нарушений.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" добились устранение свыше 30-ти нарушений в охранных зонах теплосетей через суд. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Речь идёт об автостоянках, киосках, контейнерных площадках, спортивных площадках. Представители ТЭК отметили, что теплоноситель в трубопроводе находится под высоким давлением при температуре от 100 градусов.

С начала года со стороны АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" поступило 266 требований об освобождении охранных зон от объектов, которые располагаются на территории незаконно, и перенесении их в безопасное место. Представители "ПетербургГаз" выявили более 330 таких объектов, а силам ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" было устранено 5 нарушений. В общей сложности с начала года было выявлено 46 нарушений, которые коснулись торговых павильонов, заборов, гаражей, ресторанов, парковок, автомоек и свалок.

Ранее петербуржцам напомнили, куда обращаться, если в квартире или доме нет тепла.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга