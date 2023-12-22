Во дворе на юго-западе Петербурга образовалась воронка

В ближайшее время на улицу Здоровцева будет направлена дополнительная бригада для откачки воды.

В среду, 13 марта, на улице Здоровцева в Петербурге произошёл разлив "озера" воды с образованием воронки на проезжей части. Об этом свидетельствуют сообщения в соцсетях.

Представители ГУП "Водоканал" рассказали, что специалисты предприятия прибыли на место происшествия в 10:10 утра. В настоящее время они занимаются ограничением утечки диаметром 400 мм.

В ближайшее время на улицу Здоровцева будет направлена дополнительная бригада для откачки воды. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" уволил сотрудников, причастных к ухудшению качества воды в Ломоносове.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"