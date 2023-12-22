На Маршала Жукова произшёл прорыв трубы

Как сообщили в пресс-службе "Теплосети", специалисты предприятия оперативно прибыли на место и обеспечили меры безопасности.

Прорыв трубы с горячей водой произошел на проспекте Маршала Жукова, 74 днем 21 апреля. Во дворе дома образовался "бассейн": очевидцы опубликовали видео с клубами пара в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе "Теплосети", специалисты предприятия оперативно прибыли на место и обеспечили меры безопасности. Горячее водоснабжение и отопление близлежащих домов осуществляется в штатном режиме. В 17:00 дефект был локализован. В настоящий момент ведутся ремонтные работы, которые продлятся до 6:00 22 апреля.

Отмечается, что в зоне дефекта были припаркованы автомобили, видимых признаков повреждений у них не наблюдалось. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен.

В 5:30 специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы. В рамках работ заменено около 5 метров ненадежного трубопровода. Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок.

Ранее мы сообщили о том, что на Белы Куна снова прорвало трубу.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург