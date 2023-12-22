Прорыв трубы вызвал затопление двора на Ленинском

В данный момент холодное водоснабжение для жильцов ближайшего дома полностью восстановлено.

В понедельник, 15 января, в одном из дворов дома №117 к1 по Ленинскому проспекте произошла авария на трубопроводе. Прорыв вызвал затопление ближайших дорог и временное отключение холодного водоснабжения для жильцов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Ситуацию оперативно приняли под контроль специалисты, прибывшие на место происшествия с целью ликвидации аварии и устранения последствий прорыва.

Сотрудникам ГУП "Водоканал Петербурга" предстоит выяснить причину аварии. В данный момент холодное водоснабжение для жильцов дома полностью восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что на Пражской улице обожглись кипятком во время аварии два человека.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Андрей Векслер)