На Пражской улице обожглись кипятком во время аварии два человека

Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Накануне, 4 декабря, во Фрунзенском районе прорвало трубу. Авария произошла на Пражской улице. Дорогу затопило кипятком.

Как сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", о дефекте стало известно в 17:25. Специалисты прибыли по адресу и оперативно отключили трубопровод. Воду с проезжей части откачали.

Добавим, что в зоне разлива были припаркованы автомобили. Видимых повреждений они не получили. Но в случае выявления дефектов, предприятие, ответственность которого застрахована, возместит ущерб.

Известно, что в результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о состоянии пострадавших уточняются.

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