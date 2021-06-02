На Пражской улице обожглись кипятком во время аварии два человека

Накануне, 4 декабря, во Фрунзенском районе прорвало трубу. Авария произошла на Пражской улице. Дорогу затопило кипятком.
Как сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", о дефекте стало известно в 17:25. Специалисты прибыли по адресу и оперативно отключили трубопровод. Воду с проезжей части откачали.
Добавим, что в зоне разлива были припаркованы автомобили. Видимых повреждений они не получили. Но в случае выявления дефектов, предприятие, ответственность которого застрахована, возместит ущерб.
Известно, что в результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о состоянии пострадавших уточняются.
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