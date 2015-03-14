На проспекте Ветеранов ограничили движение из-за прорыва трубы

Утром, во вторник, 12 декабря, на юге Петербурга случился прорыв трубы. На место выехали специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Авария произошла на улице Партизана Германа. На время ликвидации было ограничено движение по двум полосам на проспекте Ветеранов. Другие три полосы открыты для движения.
Как отметила пресс-служба "Водоканала", на данный момент все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Кроме того, на время ремонта изменена работа общественного транспорта.
Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" бесплатно приглашает на детские новогодние праздники.
Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
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