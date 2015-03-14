На проспекте Ветеранов ограничили движение из-за прорыва трубы

На время ликвидации было ограничено движение по двум полосам на проспекте Ветеранов. Другие три полосы открыты для движения.

Утром, во вторник, 12 декабря, на юге Петербурга случился прорыв трубы. На место выехали специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Авария произошла на улице Партизана Германа. На время ликвидации было ограничено движение по двум полосам на проспекте Ветеранов. Другие три полосы открыты для движения.

Как отметила пресс-служба "Водоканала", на данный момент все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Кроме того, на время ремонта изменена работа общественного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" бесплатно приглашает на детские новогодние праздники.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"