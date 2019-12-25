"Водоканал" бесплатно приглашает на детские новогодние праздники

Продолжительность – 90 минут. Рекомендуемая возрастная категория 6+.

В парковой зоне Экспозиционно-выставочного комплекса "Вселенная Воды" на Шпалерной улице, д. 56, 23 и 24 декабря, а также 5 и 6 января в 15:00 пройдут детские новогодние представления "НовоЛЕДная разМОРОЗка". Вход на мероприятие бесплатный.

Новогодняя программа представления будет состоять из трех частей. В первой гости праздника познакомятся с двумя героями – Братцем Снегом и Братцем Льдом и поучаствуют в их сплочении.

Вторая часть будет нацелена на работу в команде. Вместе с героями в командной игровой форме дети отправятся в увлекательное путешествие, пройдя через танцевальный, вокальный и художественный этапы.

Завершится праздник большим хороводом вокруг новогодней елки и прибытием Деда Мороза.

Продолжительность – 90 минут. Рекомендуемая возрастная категория 6+.

Фото: Водоканал