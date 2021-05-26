Парадную дома на Ленинском проспекте залило кипятком из-за прорыва трубы

В девятой парадной дома №78/1 по Ленинскому проспекту вторую ночь подряд борются с аварией на трубопроводе. Как сообщают местные жители в соцсетях, кипяток объял подъезд и паркинг.
К месту происшествия выдвинулся наряд полиции. Жильцам квартир пришлось выйти на улицу в тёмное время суток.
Отмечается, что в доме перестали работать лифты, а также произошло подтопление общих коридоров.
Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту прорыва трубопровода на улице Дыбенко.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Влада Карстен)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все