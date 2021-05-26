Парадную дома на Ленинском проспекте залило кипятком из-за прорыва трубы

Жители вынуждены вызывать экстренные службы вторую ночь подряд.

В девятой парадной дома №78/1 по Ленинскому проспекту вторую ночь подряд борются с аварией на трубопроводе. Как сообщают местные жители в соцсетях, кипяток объял подъезд и паркинг.

К месту происшествия выдвинулся наряд полиции. Жильцам квартир пришлось выйти на улицу в тёмное время суток.

Отмечается, что в доме перестали работать лифты, а также произошло подтопление общих коридоров.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту прорыва трубопровода на улице Дыбенко.

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