На Бородинской улице в центре Петербурга забил водяной столб

Судя по видео, струя взлетела вверх на высоту шестиэтажного дома.

Во время испытаний теплосетей на углу набережной Фонтанки и Бородинской улицы в центре Северной столицы забил огромный столб воды. Об этом пишут свидетели происшествия в социальных сетях.

Судя по видео, струя взлетела вверх на высоту шестиэтажного дома. Последствия аварии уже локализовали сотрудники аварийно-ремонтных служб.

По данным АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", на указанном участке случилось технологическое нарушение во время испытаний. Согласно правилам, температура воды в трубе не превышает 40 градусов.

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