Пропускная способность на 39 км трассы Р-21 «Кола» будет ограничена

Участок трассы будет закрыт с 11 по 15 ноября и с 18 по 22 ноября.

Пропускная способность на 39 км трассы Р-21 "Кола" во Всеволожском районе Ленобласти будет ограничена. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Напомним, что на этом участке трассы располагается путепровод через железную дорогу "Всеволожск – Дубровка". Движение автомобильного транспорта в оба направления перекроют в период с 11 по 15 ноября. Дорожные службы произведут замену деформационных швов. А с 18 по 22 ноября пропускная способность будет ограничена на крайних правых полосах в оба направления.

Дорожники установят временные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и смонтируют световую сигнализацию.

Ранее Piter.TV сообщил, что ЗакС Ленобласти утвердил бюджет региона на ближайшие три года.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"