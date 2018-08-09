ЗакС Ленобласти утвердил бюджет региона на ближайшие три года

Помимо этого, депутаты утвердили и учли все расходы в финансовом документе.

Областные парламентарии в первом чтении утвердили бюджет Ленобласти на ближайшие три года. Об этом пишут 47news.

ЗакС Ленобласти планирует, что с каждым годом доходы региона будут увеличиваться. Так, в 2020 году они составят 141 млрд рублей, а в 2021 и 2022 региональный бюджет вырастет еще больше.

Сегодня 8 ноября на заседании ЗакСа упоминалось, что дефицит в 8 млрд рублей будет покрыт за счет инвестиционных и налоговых траншей. Ленобласть готова к сотрудничеству с предпринимателями. Депутаты предполагают, что 47 регион получит средства из федерального бюджета на реализацию нацпроектов.

Закон "О мерах стимулирования при реализации региональных инвестиционных проектов на территории Ленобласти" прошёл сегодня второе чтение. Председатель комитета экономического развития инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов предполагает, что документ позволит заинтересовать новых инвесторов.

Ранее Piter.TV сообщил, что за парковку на газоне в Ленобласти планируют штрафовать до 50 тысяч рублей.

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