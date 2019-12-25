Законодательное собрание Ленобласти приняло в первом чтении проект регионального бюджета на 2026 год

В последующие годы предусмотрен последовательный процесс сокращения бюджетного разрыва

Законодательное собрание Ленинградской области утвердило в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год. Заседание прошло с участием главы региона Александра Дрозденко и полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Докладчиком выступил начальник финансово-экономического департамента Роман Марков, пишет spb.aif.ru.

В наступающем году ожидаемая сумма доходов областной казны составит 282,4 млрд рублей, из которых 260,9 млрд рублей придётся на налоговые и неналоговые сборы, а 21,5 млрд рублей — на безвозмездные перечисления. Прогнозируемые расходы составят 309,9 млрд рублей, формируя дефицит бюджета в размере 27,5 млрд рублей, что эквивалентно 10,5% от величины собственных доходов.

В последующие годы предусмотрен последовательный процесс сокращения бюджетного разрыва: в 2027 году ожидаемые доходы составляют 296,7 млрд рублей, расходы — 307,8 млрд рублей, дефицит уменьшается до 11,1 млрд рублей (4% от собственных доходов); в 2028 году доходы достигают 288,5 млрд рублей, расходы — 294,9 млрд рублей, дефицит снижается до 6,4 млрд рублей (2,2%).

Консолидированный бюджет, учитывающий муниципальные бюджеты, в 2026 году оценивается в объеме 357,9 млрд рублей, из которых 336,4 млрд рублей формируются за счёт налогов и неналоговых платежей, а 21,5 млрд рублей — из субсидий. Суммарные расходы предусматриваются в размере 389,3 млрд рублей, создавая дефицит в 31,4 млрд рублей, который также постепенно будет сокращаться в последующий период.

Проект бюджета отличается положительной динамикой: он превосходит предыдущий год как по объему бюджетных вложений, так и по уровню собираемости доходов. Значительный прогресс отмечается в исполнении государственных программ и улучшении эффективности расходования средств.

Основные статьи налоговых поступлений представлены отчислениями от прибыли организаций (111,4 млрд рублей, 42,7% от общей налоговой доли), налогом на доходы физлиц (рост на 19,3%, объем 85,4 млрд рублей, доля 32,7%), налогом на имущество юридических лиц (33,1 млрд рублей, 12,7%) и акцизами (19,7 млрд рублей, 7,6%).

Основную долю расходов бюджета (более 90%) займет исполнение 18 государственных программ, в частности развитие образовательной сферы (67,7 млрд рублей), социальные гарантии гражданам (57,4 млрд рублей) и медицинская помощь (39 млрд рублей). Дополнительно предусмотрена поддержка из средств Социального Фонда России в размере 7,5 млрд рублей, доведя общие затраты на соцзащиту до 64,9 млрд рублей.

Значимая статья расходов посвящена здравоохранению (сумма 39 млрд рублей увеличивается до 80,5 млрд рублей с учетом финансирования из Территориального фонда обязательного медицинского страхования), строительству и содержанию дорог (37,1 млрд рублей), а также обеспечению функционирования ЖКХ и энергетики (17,1 млрд рублей).

Для стимулирования экономического роста и реализации стратегических целей значительная доля ресурсов выделена на адресную инвестиционную программу (АИП), составляющую 10,2% от общего объёма расходов. Средства предназначены для возведения социально-значимых объектов, улучшения дорожной инфраструктуры, образовательных учреждений и объектов коммунальных хозяйств. Отдельно предусмотрено финансирование, равное 10,6% от общих затрат, на реализацию президентских инициатив, закреплённых Указом №309.

Фото: Правительство Ленобласти