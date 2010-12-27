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За парковку на газоне в Ленобласти планируют штрафовать до 50 тысяч рублей
Сегодня, 16:08
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arteliseev

За парковку на газоне в Ленобласти планируют штрафовать до 50 тысяч рублей

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Комментируя данный законопроект инициатор объяснил, что в 47 регионе штраф за парковку на газоне значительно ниже, чем в других областях.

В пятницу, 8 ноября, депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области в первом чтении приняли законопроект, по которому планируют увеличить штрафы за стоянку транспортного средства на газоне. Поправки предложил глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков. Об объяснил, что в регионе штрафы за стоянку на зеленых насаждениях намного ниже, чем в других регионах нашей страны. 

Ранее штрафы за парковку транспортного средства на газон составляли от одной до трех тысяч рублей. По новому проекту физические лица панируют штрафовать на пять тысяч. К должностным и юридическим лицам будут применены более суровые санкции - 20 и 50 тысяч рублей за порчу газона

Ранее мы сообщали, что в первом чтении был принят законопроект,  позволяющий штрафовать владельцев домашних животных, отпущенных на самовыгул.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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