Пропавшую без вести журналистку "Интерфакса" нашли живой

В ГУ МВД уточнили, что ее жизни ничего не угрожает.

Полиция нашла пропавшую журналистку ИА "Интерфакс" Маргариту Игнатову. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря московского ГУ МВД Юрия Титова.

Известно, что в настоящий момент девушк ничего не угрожает. Другие подробности ее исчезновения не сообщаются.

Напомним, Маргарита Игнатова ушла из дома в воскресенье утром, 17 ноября. С тех пор она не выходила на связь. С собой у девушки не было ни денег, ни телефона, ни документов. Пока она числилась пропавшей без вести, СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что в центре Москвы избили офицера ФСБ.