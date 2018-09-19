Пропавшую в ноябре несовершенолетнюю школьницу из Воронежа нашли работающей в Петербурге

Девушка связь с родителями не поддерживала и специально изменила свой внешний вид.

Три месяца назад воронежская школьница сбежала из дома и уехала жить в Санкт-Петербург. В Северной столице девушка изменила внешность, нашла себе жилье и утроилась на работу. Пропавшую удалось найти и вернуть обратно родителям, сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД по Воронежской области.

Как стало известно, 30 ноября 2018 года 16-летняя девушка покинула школу, но домой не вернулась. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Накануне школьницу удалось найти в добром здравии в Северной Столице. Она рассказала сотрудникам полиции, что все это время жила в Санкт-Петербурге, связь с родителями не поддерживала и специально изменила внешний вид. О мотивах побега она умолчала. Известно, что ранее подобных прецедентов за девушкой не наблюдалось.

Ранее на Piter.TV: Молодой петербуржец выпал из окна 9 этажа и остался жив

Фото: Piter.TV