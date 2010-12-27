Молодой петербуржец выпал из окна 9 этажа и остался жив

Парень решил полетать без страховки под действием психотропов.

Вечером 14 марта в Елизаветинскую больницу привезли 18-летнего парня, который упал с девятого этажа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 9 часов вечера в одном из домов на улице Ольги Форш. Молодой человек выпал из окна парадной на девятом этаже и остался жив. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, резанное ранение левого предплечья, перелом таза и отравление неизвестными психотропными веществами.

Сожительница пострадавшего рассказала, что перед случившемся он вел себя весьма странно. Парень сообщил девушке о своем желании полетать.

Ранее мы писали, что два мигранта покалечились, упав с высоты на петербургских стройках.

Фото: Piter.TV