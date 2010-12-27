Пропавшая без вести 17-летняя девушка играла в "Автово" на скрипке

Несовершеннолетняя ушла из дома 27 августа.

В Петербурге в переходе метро нашли девочку, считавшуюся пропавшей без вести. Она ушла из дома и больше не выходила на связь 27 августа. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением о пропаже 17-летней дочери обратилась мать. Она рассказала, что девочка ушла из дома 27 августа после семейной ссоры. Подростка с фиолетовыми волосами искали полицейские и волонтеры.

Вчера, 18 сентября, один из петербуржцев увидел в подземном переходе "Автово" пропавшую девочку. Она играла на скрипке. Пропавшую доставили в дежурную часть.

Ранее в Ленобласти нашли останки пропавшего два года назад петербуржца.

Фото: pixabay