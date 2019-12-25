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Пропавший петербургский активист найден мертвым
Сегодня, 18:53
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smirenny

Пропавший петербургский активист найден мертвым

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Молодого человека нашли во Всеволожском районе области.

В прошлый понедельник, 8 февраля, волонтеры регионального отделения "Лизы Алерт" опубликовали ориентировку, согласно которой пропавший 21-летний Дмитрий Мякшин найден мертвым.

Тело молодого человека нашли в Токсово. Обстоятельства смерти неизвестны. Дмитрий Мякшин ушел из дома 28 февраля и не вернулся. С тех пор никакой информации о местонахождении юноши не было. 

Отмечается, что петербуржец был сторонником "Единой России", но ранее симпатизировал оппозиции. 

Ранее мы писали, что таксист попытался изнасиловать пассажирку в Автово.

Фото: vk.com/lizaalert_piter;  Piter.TV

Теги: пропал человек, штаб навального
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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