Пропавший петербургский активист найден мертвым

Молодого человека нашли во Всеволожском районе области.

В прошлый понедельник, 8 февраля, волонтеры регионального отделения "Лизы Алерт" опубликовали ориентировку, согласно которой пропавший 21-летний Дмитрий Мякшин найден мертвым.

Тело молодого человека нашли в Токсово. Обстоятельства смерти неизвестны. Дмитрий Мякшин ушел из дома 28 февраля и не вернулся. С тех пор никакой информации о местонахождении юноши не было.

Отмечается, что петербуржец был сторонником "Единой России", но ранее симпатизировал оппозиции.

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Фото: vk.com/lizaalert_piter; Piter.TV